Geely рассказала о новом семейном кроссовере Okavango для России

Компания Geely анонсировала выход на российский рынок новой модели - семиместного кроссовера Okavango. Стало известно количество комплектаций и состав каждой из них.

© Российская газета

В России Geely Okavango представят в двух версиях исполнения: Luxury и Flagship. Вне зависимости от комплектации кроссовер комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 200 л.с. и моментом 325 Нм. Привод - передний, коробка передач - безальтернативный 7-скоростной преселективный "робот".

Габариты "Окаванго": 4860 х 1910 х 1770 мм, размер колёсной базы - 2825 мм. Во всех версиях модель представлена с компоновкой салона "2+3+2". Объём багажника - 227 литров, при сложенных задних сиденьях он вырастает до 628 литров, максимальный объём полезного пространства составляет 2360 литров.

В базовой комплектации Luxury кроссовер оснащён полностью светодиодной оптикой, 19-дюймовыми колёсами, "зимним пакетом" (подогревы передних сидений, подушек кресел второго ряда, руля, форсунок стеклоочистителя, зеркал заднего вида), двухзонным климат-контролем с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов кресел, бесключевым доступом, круиз-контролем, системой камер кругового обзора, задними датчиками парковки, датчиками света и дождя, контроля давления в шинах, цифровой приборной панелью 10,25 дюйма, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма и шестью динамиками.

Список электронных ассистентов представлен: системами помощи при старте на подъеме и движении под уклон, функцией оповещения и помощи при экстренном торможении, защитой от опрокидывания, ABS+EBD, ESC, ЭРА-ГЛОНАСС. Штатно кроссовер укомплектован шестью эйрбегами.

Geely Okavango в комплектации Flagship оснащается системой мониторинга объектов в слепых зонах и предупреждения об опасности при открытии дверей, электронными помощниками при смене полосы следования и выезде задним ходом, а также функцией световой сигнализации для предупреждения наезда сзади, водительским креслом с функциями памяти и комфортной посадки, сиденьем переднего пассажира с электрорегулировкой в четырех направлениях, передними датчиками парковки, беспроводной зарядкой для смартфонов, электроприводом двери багажника с функцией бесконтактного открывания и панорамной крышей с люком.

Цены и дата старта продаж пока не раскрываются.