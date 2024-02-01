Гибридный Voyah Dream получил новую «дальнобойную» версию в России

В продажу поступил Dream Long Range, который при полном баке и полностью заряженной батарее проезжает 915 километров по циклу WLTP. Такой минивэн стоит от 10 890 000 рублей и на него распространяется гарантия пять лет или 100 тысяч километров пробега. Но это касается только автомобилей, ввезенных в Россию официально.

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Voyah Dream Long Range отличается от менее «дальнобойной» версии батареей увеличенной емкости — 43 киловатт-часа. В состав гибридной установки также входит 143-сильный ДВС, который работает в разных режимах: он может подзаряжать батарею и не иметь связи с колесами, либо приводить минивэн в движение как обычный двигатель, или же комбинировать функции зарядки и движения. Помимо двигателя внутреннего сгорания, Dream оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 422 лошадиные силы. С такой установкой гибрид разгоняется до первой «сотни» за 5,9 секунды, а на чистом электричестве проезжает 185 километров (у обычного гибрида — 85 километров).

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

Dream уже в «базе» имеет полный привод, пневмоподвеску и свыше 20 электронных ассистентов. Список оборудования пополнили сдвижные двери с двойным акустическим остеклением, передние сиденья с функцией массажа и беспроводная зарядка для смартфонов увеличенной мощности. Помимо этого, появились дополнительные порты USB и Type-C.