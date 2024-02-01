Mercedes-Benz изменил стоимость нового E-Class

Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость седана E-Class. Теперь это самый дорогостоящий представитель линейки.

Новый E350 в линейке Mercedes-Benz E-Class оказался самым дорогим автомобилем. Его стоимость на 2000 долларов или 175 000 рублей больше, чем у "одноклассника" BMW 5-Series. Напомним, что новый E-Class W214 был официально представлен весной 2023 года. Только сейчас автомобили добрались до дилерских центров.

Базовый E350 4Matic в исполнении Premium оценивается в 63.4 тысячи долларов или 5.5 млн. Стоимость E450 4Matic в исполнении Pinnacle составляет 71.8 тысячи долларов или 6.3 млн рублей. Автомобиль по цене опережает своих конкурентов в сегменте.

В версии E350 используется 2-литровый силовой агрегат, производительность которого равна 255 л.с., а крутящий момент - 295 Нм. В версии E450 задействован 6-цилиндровый рядный мотор 3.0 мощностью 375 л.с.

За последние несколько лет компания Mercedes пересмотрела список предложений по комплектациям автомобилей. Базовая версия теперь носит название “Премиум” и использует большое количество опций. В исполнении Pinnacle добавлены функции, которые относятся к категории желаемых, но не являются базовыми. К таким отнесли подсветку передней решетки, систему адаптивного освещения. Сообщается, что новый E-Class получил ряд инновационных систем. В их число вошла и дополнительная камера в салоне.