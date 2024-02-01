Семь автомобильных марок снизили цены на свои машины в России
Портал "Автоновости дня" выяснил, что в январе 12 брендов поменяли цены на свои машины в России. При этом 7 марок снизили цены на автомобили.
Например, лифтбек "Москвич 6" благодаря скидкам подешевел в двух версиях на 200 тысяч рублей (7,1-7,6%). Кроссовер Chery Tiggo 8 стал доступнее на 240 тысяч рублей (8,1%).
При покупке Exeed TXL можно сэкономить от 50 до 100 тысяч рублей, а кроссовер Jetour Dashing сейчас предлагается со скидкой в 300 тысяч рублей.
Dongfeng 580 "скинул" 251 тысячу рублей (почти 10%). У марки Changan можно купить модели Uni-K, Alsvin и Eado Plus с выгодой в 40-100 тысяч рублей, а новый гибрид Uni-K iDD со скидкой в 200 тысяч рублей.
Также есть возможность получить скидку в 200 тысяч рублей при покупке FAW Bestune T77.
Ранее, напомним, сообщалось, что китайские автопроизводители, похоже, переоценили свои силы в России. При полном отсутствии конкурентов они рассчитывали, что смогут продавать здесь как можно больше машин по максимально высоким ценам. Однако последний фактор, похоже, нарушил им все планы.
Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин даже заявил о том, что автомобильный рынок РФ на 50% состоит из моделей китайских брендов. По его словам, переизбыток машин на рынке приведет к "войне скидок" и к банкротству дилеров.