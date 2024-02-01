Семь автомобильных марок снизили цены на свои машины в России

Портал "Автоновости дня" выяснил, что в январе 12 брендов поменяли цены на свои машины в России. При этом 7 марок снизили цены на автомобили.

Например, лифтбек "Москвич 6" благодаря скидкам подешевел в двух версиях на 200 тысяч рублей (7,1-7,6%). Кроссовер Chery Tiggo 8 стал доступнее на 240 тысяч рублей (8,1%).

При покупке Exeed TXL можно сэкономить от 50 до 100 тысяч рублей, а кроссовер Jetour Dashing сейчас предлагается со скидкой в 300 тысяч рублей.

Dongfeng 580 "скинул" 251 тысячу рублей (почти 10%). У марки Changan можно купить модели Uni-K, Alsvin и Eado Plus с выгодой в 40-100 тысяч рублей, а новый гибрид Uni-K iDD со скидкой в 200 тысяч рублей.

Также есть возможность получить скидку в 200 тысяч рублей при покупке FAW Bestune T77.

Ранее, напомним, сообщалось, что китайские автопроизводители, похоже, переоценили свои силы в России. При полном отсутствии конкурентов они рассчитывали, что смогут продавать здесь как можно больше машин по максимально высоким ценам. Однако последний фактор, похоже, нарушил им все планы.