В российском офисе Kaiyi гендиректором стал топ-менеджер Isuzu

Пост генерального директора в ООО «Каи Рус» — российского дистрибьютора бренда автомобилей Kaiyi, занял Михаил Степанов . Он сменил на этом посту Кирилла Кириллова. О смене руководства сообщили в пресс-службе компании.

Представители компании уточнили, что Степанов закончил Московский автомеханический институт по специальности инженер. Свою трудовую деятельность он начал в качестве специалиста по логистике и прошел свой карьерный путь, достигнув должности члена исполнительного комитета компании «Исузу Рус».

«Последние 12 лет Степанов руководил департаментами постпродажного обслуживания в таких крупнейших автомобильных компаниях как Scania, Mercedes Benz Trucks Russia, а также Isuzu », — говорится в тексте сообщения пресс-службы.

Напомним, Kaiyi — это суббренд китайской автомобильной марки Chery, продажи машин бренда на российском рынке стартовали в 2023 году. В настоящее время модельный ряд семейства в РФ представлен седаном Kaiyi E5, городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и X3 Pro. В январе 2023 года в цехах автомобильного завода «Автотор» началась сборка этих автомобилей. До этого на предприятии выпускали BMW, Kia и Hyundai.