Практически все китайские автомобильные бренды, официально присутствующие на российском рынке, объявили акции и спецпредложения на покупку автомобилей 2023 года выпуска. О распродаже стоков объявили и крупные дилеры. На прошлогодние машины предлагаются скидки и выгоды в несколько сотен тысяч рублей.

В январе на российском рынке подешевели автомобили сразу семи марок. «Прямая выгода» от производителя появилась в прайс-листах на автомобили «Москвич»: за счет нее лифтбэк с индексом 6 подешевел на 200 тыс. рублей. Скидка в 200 тыс. рублей предусмотрена для кроссоверов «Москвич 3» в старшей комплектации, а для трех других версий автомобиля она составит 100 тыс. рублей. О выгоде в 100 тысяч рублей объявила и марка BAIC, она распространяется на седан U5 Plus и кроссовер X35.

Снизил цену и «АвтоВАЗ»: Lada обещает скидку в 200 тыс. рублей на новую Vesta при условии оформления кредита по фирменной финансовой программе и сдачи старой машины в «трейд-ин».

Chery и ее «дочки»

Марка Jetour анонсировала бонус до 300 тыс. рублей при покупке кроссоверов Dashing 2023 года выпуска, а также о кредитах без первоначального взноса от четырех банков-партнеров.

«В программе участвуют модели Dashing любой комплектации 2023 года выпуска. С учетом выгоды приобрести Jetour Dashing можно по цене от 2 189 900 рублей», — отмечается в сообщении компании.

Марка Chery снизила цены на кроссовер Tiggo 8, который продается в России в единственной комплектации, он подешевел на 240 тыс. рублей.

Кроме того, Chery до конца февраля продлила предновогоднюю акцию и дает зимние шины в подарок к седанам Arrizo 8, гибридным версиям кроссоверов Tiggo 7 и Tiggo 8, а также семиместному Tiggo 8 Pro Max.

Также до конца февраля у этой китайской компании действуют скидки при покупке автомобилей в кредит и сдаче старого автомобиля в «трейд-ин» — суммарный объем снижения цены заявлен на уровне от 375 тыс. рублей до 1,13 млн рублей в зависимости от модели.

Скидку при сдаче автомобиля в «трейд-ин» в январе ввел и китайский бренд Livan.

При покупке хетчбэка с увеличенным дорожным просветом X3 Pro она составит 80 тыс. рублей. Если приобретается кроссовер X6 Pro или седан S6 Pro, уступить обещают 100 тыс. рублей.

Об акциях при покупке машины заявили также марки Exeed и Omoda (принадлежат Chery). Omoda, наряду со скидками на автомобиль при оформлении кредита и сдаче старой машины, обещает уступку в 40 тыс. рублей при бронировании кроссовера Omoda C5 через онлайн-витрину на сайте (для седана S5 — 20 тыс. рублей).

Марка Exeed обещает выгоду от 350 до 500 тыс. рублей на кроссоверы LX, TXL, VX и RX при сдаче в «трейд-ин» подержанного автомобиля, но только премиум-класса.

Кроме того, в январе она снизила цену на кроссовер TXL: в прайс-листе на эту модель появилось новое «преимущество» в 50–100 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Haval и FAW

Марка Haval называет свою акцию «прямой выгодой» в 200 тыс. рублей на четыре старшие комплектации популярного кроссовера Jolion 2023 года выпуска. На автомобили 2024 года выпуска она составляет 100 тыс. рублей. На кроссоверы Haval Dargo скидку в 200 тыс. рублей обещают при сдаче старого автомобиля в зачет стоимости нового.

Вернувшийся на российский рынок в 2023 году кроссовер Dongfeng 580 в январе дважды подешевел: на 101 тыс. рублей и на 150 тыс. рублей соответственно. После снижения цены он стоит 2,5 млн рублей.

Марка FAW ввела скидку на все комплектации кроссовера Bestune T77.

Она составляет 200 тыс. рублей и предоставляется без дополнительных условий. С ее учетом кроссовер стоит от 2,66 млн рублей.

Geely и Changan

«Дополнительную выгоду» для покупателей своих машин анонсировала и марка Changan. Для гибридного кроссовера Uni-K iDD, продажи которого недавно стартовали в России, она составляет 200 тыс. рублей. С ее учетом цена машины стартует с 5 млн рублей. В случае с седанами Alsvin и EADO Plus скидка от производителя составляет 100 тыс. рублей.

Бренд Geely обещает максимальную «специальную выгоду» на старшие комплектации кроссовера Coolray.