Редакция "За рулем" выяснила, как быстро ржавеют китайские кроссоверы

— Из каждой партии окрашенных кузовных панелей выборочно берутся образцы, которые отправляются в лабораторию: ЛКП испытывают как на стойкость к механическим воздействиям, так и на сопротивление коррозии – в специальных камерах с соляным туманом.



Загоняются в коррозионную камеру и сами автомобили, но собственной камеры такого размера у завода нет – пользуются услугами полигона НАМИ под Дмитровом. Прямо сейчас там в самом разгаре очередные испытания кроссовера Dargo, имитирующие 12 лет эксплуатации – это 127 циклов в коррозионной камере с соляным туманом, по 6 часов каждый.