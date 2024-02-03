Tesla заплатит 1,5 млн долларов за неправильную утилизацию опасных отходов

Tesla достигла соглашения с 25 округами Калифорнии, подавшими на нее в суд, об неправильной утилизации опасных отходов на своих предприятиях по всему штату всего в несколько дней после подачи иска. Суд приговорил автопроизводителя к уплате $ 1,5 миллиона в рамках мирового соглашения, включающего обязательство привлечь стороннюю фирму для проведения ежегодных аудитов отходов в течение пяти лет.

Иски были поданы округами, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско, обвиняющими Tesla в неправильной утилизации отходов, включая материалы, сгенерированные в процессе производства и обслуживания своих автомобилей. В 2018 году сотрудники офиса прокурора Сан-Франциско выявили факты нелегальной утилизации отходов на сервисных центрах компании.