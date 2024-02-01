BMW начинает продажи X2 xDrive20d и iX2 eDrive20 второго поколения

BMW представила второе поколение X2 в октябре 2023 года, и, хотя выход на рынок состоится только в марте 2024 года, обновления в модельном ряду уже происходят. В будущем европейская версия стильного купе-SUV будет предлагаться в вариантах X2 xDrive20d и iX2 eDrive20. Первый сочетает в себе дизельный двигатель и полный привод, а второй - более дешевый переднеприводный электрический вариант.

© Wikimedia Commons

Расположенная выше X2 sDrive18d, новая дизельная модель с полным приводом использует турбированный 2,0-литровый двигатель с мягкой гибридной установкой. Небольшой электромотор встроен в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями.

Двигатель внутреннего сгорания развивает 148 л.с., а электронный мотор - еще 19 л.с., что в сумме составляет 161 л.с. Что касается крутящего момента, то четырехцилиндровый двигатель выдает 360 Нм, в то время как электромотор обеспечивает мгновенные 55 Нм. В совокупности они выдают 400 Нм. Силовой агрегат позволяет BMW X2 xDrive20d 2024 года разгоняться до 100 км/ч с места за 8,6 секунды и достигать максимальной скорости 207 км/ч.

Если покупатель хочет отказаться от двигателя внутреннего сгорания, но не можете позволить себе купить двухмоторный iX2 xDrive30, у BMW есть более доступная модель. Новый iX2 eDrive20 без заднего двигателя с электромотором, который установлен на передней оси и выдает 201 л.с. и 250 Нм.

Предсказуемо, эти показатели совпадают с показателями iX1 eDrive20, представленного в сентябре прошлого года в Европе. BMW утверждает, что более доступный iX2 разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды и развивает максимальную скорость 170 км/ч. Благодаря литий-ионному аккумулятору с полезной емкостью 64,78 кВт/ч iX2 начального уровня может проехать до 478 км в цикле WLTP. Это на 3 км дальше, чем iX1 eDrive20. Батарею можно заряжать от источников переменного тока мощностью 11 или 22 кВт, а зарядка постоянным током поддерживается на уровне до 130 кВт.