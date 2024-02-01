Рассказываем, что такое BMW New Cluster Architecture (NCAR)

В 2025 году BMW Group начнет новый путь. К существующим платформам Cluster Architecture (CLAR) и Untere Klasse (UKL) присоединится совершенно новая автомобильная архитектура - Neue Klasse, под кодовым названием NCAR.

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В течение 5 лет на этих платформах будут собираться автомобили BMW и MINI. Но, уже в следующем десятилетии, на базе NCAR, будут построены все машины из портфолио компании BMW. Чем отличается NCAR? В основе будущих электрических BMW лежит новая кластерная архитектура NCAR, предназначенная исключительно для электрических силовых установок. NCAR объединяет три ключевых столпа: электрификацию, цифровую интеграцию и устойчивое развитие.

Это будет самая совершенная платформа BMW на сегодняшний день, которая предложит ряд привлекательных функций, включая передовые технологии помощи водителю, автономное вождение, а также акцент на устойчивость и цифровизацию.

Продукты на базе NCAR будут отличаться от остальных по специальной номенклатуре, которая всегда будет начинаться с "N", если только это не продукт BMW M (который начинается с "Z"). "NAx" будет использоваться для моделей с задним приводом, таких как i3, i4, iX3 и iX4. "NBx" ляжет в основу младших моделей с передним приводом: i1, i2, iX1. Высший класс, скорее всего, будет начинаться с "NDx" - i7, iX7 и 8 Series. MINI на базе Neue Klasse будут известны под кодовыми именами "NEx".

В настоящее время остается неясным, будет ли Rolls-Royce интегрировать архитектуру Neue Klasse в свои продукты или продолжит разрабатывать свои уникальные платформы. Новые аккумуляторные технологии

Neue Klasse будет оснащен совершенно новым электроприводом и батареей нового поколения, а также переработанной архитектурой ИТ и программного обеспечения, что позволит достичь нового уровня экологичности на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Кроме того, будет открыт новый завод, на этот раз в Восточной Европе - в Дебрецене (Венгрия).