Инженеры КамАЗа локализовали кабину грузовиков K5

КамАЗ локализовал производство кабины Mercedes-Benz Actros, которая использовалась в серийном производстве большегрузов поколения K5. Как сообщает пресс-служба автозавода, модель 54901 удалось пересобрать на полностью российской базе.

Всего от инженеров требовалось изготовить 200 штампов и освоить самостоятельный выпуск 117 деталей. Еще 23 элемента поручили сделать стороннему предприятию.

Самым проблемным оказался выпуск лонжеронов кабины — концерн Daimler создавал их методом горячей листовой штамповки. Сама технология новая и в России ее пока нет. Решить проблему помогли специалисты Магнитогорского металлургического комбината. Получить аналогичные по характеристикам элементы удалось с помощью экономичной холодной листовой штамповки и использования двухфазной стали.