Представлен гибрид BMW XM начального уровня

BMW сначала акцентировала внимание на высокопроизводительных вариантах модели XM, а теперь компания дополняет линейку более доступной базовой версией для европейского рынка. Хотя мощность базовой модели может казаться недостаточной для марки M, учитывая ее объемы и вес, главной привлекательной особенностью является ее цена.

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BMW XM 50e предлагается на рынке Великобритании по стартовой цене 109 825 фунтов стерлингов (приблизительно 12,5 миллионов рублей). Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 3,0-литрового шестицилиндрового турбированного двигателя и интегрированного электромотора, работающих в паре с восьмиступенчатой спортивной коробкой передач Steptronic. Их совокупная мощность достигает 476 л.с. (350 кВт) и крутящий момент — 700 Нм.

XM 50e способен развивать максимальную скорость 250 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,1 секунды, что существенно превышает показатели других моделей M, например, XM с двигателем V8 на 653 л.с. ускоряется быстрее на целую секунду. В линейке M и M Performance XM 50e опережает лишь X1 и X2 M35i, пишет Тарантас Ньюс.