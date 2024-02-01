Представлен гибрид BMW XM начального уровня для европейского рынка
BMW сначала акцентировала внимание на высокопроизводительных вариантах модели XM, а теперь компания дополняет линейку более доступной базовой версией для европейского рынка. Хотя мощность базовой модели может казаться недостаточной для марки M, учитывая ее объемы и вес, главной привлекательной особенностью является ее цена.
BMW XM 50e предлагается на рынке Великобритании по стартовой цене 109 825 фунтов стерлингов (приблизительно 12,5 миллионов рублей). Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 3,0-литрового шестицилиндрового турбированного двигателя и интегрированного электромотора, работающих в паре с восьмиступенчатой спортивной коробкой передач Steptronic. Их совокупная мощность достигает 476 л.с. (350 кВт) и крутящий момент — 700 Нм.
XM 50e способен развивать максимальную скорость 250 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,1 секунды, что существенно превышает показатели других моделей M, например, XM с двигателем V8 на 653 л.с. ускоряется быстрее на целую секунду. В линейке M и M Performance XM 50e опережает лишь X1 и X2 M35i, пишет Тарантас Ньюс.
Однако BMW выделяет XM 50e как особенно экономичную модель серии. Ее гибридная установка позволяет проехать до 83 км на одной электрической зарядке, а расход топлива составляет всего 1,3 литра на 100 км.