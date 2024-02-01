При планировании дорог теперь будут учитывать самокатчиков

Велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут брать в расчет при мониторинге дорожного движения. Соответствующий проект приказа был опубликован Минтранспортом, передает «Парламентская газета».

Отмечается, что полученная информация будет использоваться при планировании дорог, установке светофоров и дорожных знаков. В ходе мониторинга определяется средняя скорость транспортных средств и всего потока, а также передвижение пешеходов. Внимание акцентируют также на легковых и грузовых автомобилях, автобусах, автопоездах. Велосипедов и СИМ в данном списке нет, однако министерство выступает за добавление категорий в перечень.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, проект приказа Минтранса является частью дорожной карты по повышению безопасности использования СИМ.

Данные министерства свидетельствуют о том, что в настоящее время по дорогам России передвигаются порядка 750 тысяч средств индивидуальной мобильности.