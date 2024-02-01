При планировании дорог теперь будут учитывать самокатчиков
Велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут брать в расчет при мониторинге дорожного движения. Соответствующий проект приказа был опубликован Минтранспортом, передает «Парламентская газета».
Отмечается, что полученная информация будет использоваться при планировании дорог, установке светофоров и дорожных знаков. В ходе мониторинга определяется средняя скорость транспортных средств и всего потока, а также передвижение пешеходов. Внимание акцентируют также на легковых и грузовых автомобилях, автобусах, автопоездах. Велосипедов и СИМ в данном списке нет, однако министерство выступает за добавление категорий в перечень.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, проект приказа Минтранса является частью дорожной карты по повышению безопасности использования СИМ.
Данные министерства свидетельствуют о том, что в настоящее время по дорогам России передвигаются порядка 750 тысяч средств индивидуальной мобильности.
Ранее стало известно, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил за ограничение в зимний период максимально допустимой скорости езды на электросамокатах и электровелосипедах до 5 км/ч.