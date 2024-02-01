Стали известны цены в России на новый Haval Jolion

На официальном сайте Haval появились цены на новый кроссовер Jolion. Модель предложат в шести комплектациях по цене от 1 999 000 до 2 799 000 рублей.

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Технически машина не изменилась, обновление касается внешнего вида, интерьера и опционального оснащения.

Автомобиль получил переработанные бамперы и черную решетку радиатора с вертикальными ламелями. Отметим, что кроссовер с похожим дизайном продают на рынке Таиланда под названием Jolion Sport.

Габариты кроссовера составят 4472 х 1841 х 1574 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый мотор мощностью 143 или 150 л.с. в зависимости от привода. Трансмиссии две на выбор - МКП или 7-ступенчатый "робот".