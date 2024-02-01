Электрический кроссовер Omoda E5 представлен в России: что о нем известно

Презентация новой модели прошла в закрытом режиме только для участников российского фан-клуба Omoda. E5 — это первый электрокар в локальной линейке марки, который представляет собой батарейную версию уже знакомого паркетника C5. Внешне отличить E5 от C5 можно по иному оформлению передней части с заглушкой там, где у топливного кроссовера решетка радиатора.

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Помимо заглушки, у электромобиля чуть отличается и оптика: в блоках головного света появились три дополнительные полоски, другой дизайн и у нижней части бампера с вертикальными планками. Наконец, у E5 оригинальные колесные диски со сложным рисунком. А вот салон у электрокара такой же, как у обычного C5 с ДВС, хотя на ранних шпионских фотографиях, сделанных в Китае, интерьер у кроссовера «на батарейках» был иным.

Omoda

Omoda

Omoda

Omoda

Omoda

Omoda приводит некоторые подробности о E5. У него низкий расход энергии — 15,5 киловатт-часа на 100 километров, а запас хода составляет 430 километров. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки, что позволяет пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов всего за полчаса. Также известно, что коэффициент аэродинамического сопротивления у E5 составляет 0,293, а тормозной путь со ста километров в час равен 36 метрам.

Предполагается, что Omoda E5 предложат в России с 225-сильным электромотором, установленным на передней оси, и батареей емкостью 61 киловатт-час. С места до «сотни» такой электрокросс разгоняется за 7,8 секунды.