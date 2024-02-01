Электрический кроссовер Omoda E5 представлен в России: что о нем известно

Электрический кроссовер Omoda E5 уже в России: что о нем известно
Презентация новой модели прошла в закрытом режиме только для участников российского фан-клуба Omoda. E5 — это первый электрокар в локальной линейке марки, который представляет собой батарейную версию уже знакомого паркетника C5. Внешне отличить E5 от C5 можно по иному оформлению передней части с заглушкой там, где у топливного кроссовера решетка радиатора.
Помимо заглушки, у электромобиля чуть отличается и оптика: в блоках головного света появились три дополнительные полоски, другой дизайн и у нижней части бампера с вертикальными планками. Наконец, у E5 оригинальные колесные диски со сложным рисунком. А вот салон у электрокара такой же, как у обычного C5 с ДВС, хотя на ранних шпионских фотографиях, сделанных в Китае, интерьер у кроссовера «на батарейках» был иным.
Omoda приводит некоторые подробности о E5. У него низкий расход энергии — 15,5 киловатт-часа на 100 километров, а запас хода составляет 430 километров. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки, что позволяет пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов всего за полчаса. Также известно, что коэффициент аэродинамического сопротивления у E5 составляет 0,293, а тормозной путь со ста километров в час равен 36 метрам.
Предполагается, что Omoda E5 предложат в России с 225-сильным электромотором, установленным на передней оси, и батареей емкостью 61 киловатт-час. С места до «сотни» такой электрокросс разгоняется за 7,8 секунды.
Электрическую Омоду ждали в России еще в 2023 году, но она появится только в 2024-м — продажи начнутся весной, а цены объявят ближе к запуску. Как правило, электрические модели заметно дороже своих топливных аналогов: если С5 стоит от 2 679 900 рублей, то цены на E5, вероятно, приблизятся к трем миллионам рублей.