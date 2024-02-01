Tesla откроет американский завод с оборудованием из Китая

Tesla Inc. активно работает над увеличением своего производственного потенциала в сфере батарей, планируя открыть новое предприятие в Неваде. Этот проект включает использование оборудования, приобретенного у китайского гиганта по производству батарей — Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), пишет издание SPEEDME.RU.

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Информация о предстоящем запуске производства поступила от осведомленных источников, указывающих на город Спаркс, штат Невада, как место расположения нового завода. Управление заводом и все финансовые аспекты будут полностью находиться в ведении Tesla. Специалисты CATL будут задействованы лишь в процессе установки оборудования. Основная задача нового завода — производство компонентов для батарей Megapack, которые используются в масштабных системах хранения энергии. Этот шаг направлен на локализацию производства батарей литий-железо-фосфатного типа на американской территории. Открытие нового завода в Неваде соответствует текущей политической ситуации в США, где усиливается контроль за сотрудничеством с китайскими технологическими компаниями. Это позволит Tesla снизить зависимость от китайских партнеров и уменьшить возможную критику.

Кроме нового завода, Tesla также планирует удвоить производственные мощности своего завода в Латропе, Калифорния. Эти шаги отражают стремление компании к расширению своего энергетического сегмента, что, по словам Илона Маска, будет развиваться быстрее автомобильного бизнеса. Планируемый производственный объем нового завода в Неваде составляет примерно 10 ГВт/ч, с перспективой дальнейшего расширения при успешном развитии проекта.