Tesla откроет американский завод с оборудованием из Китая

Tesla Inc. активно работает над увеличением своего производственного потенциала в сфере батарей, планируя открыть новое предприятие в Неваде. Этот проект включает использование оборудования, приобретенного у китайского гиганта по производству батарей — Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), пишет издание SPEEDME.RU.