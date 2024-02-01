Специалист "За рулем" рассказал особенности полного привода китайских кроссоверов

– В основном, такие и используются, ибо эта конструкция доступнее и проще. Хотя у нее есть и минусы, в том числе меньшая выносливость при пробуксовках, не лучшая плавность работы и скорость срабатывания.



Тем не менее, сейчас проще перечислить модели, у которых используется многодисковая муфта с гидравлическим управлением Haldex (сейчас она выпускается под брендом BorgWarner). К примеру, это кроссоверы Geely Monjaro и Tugella – близкие родственники Volvo.