АвтоВАЗ напомнил, что вернул модельный ряд Lada к экостандарту "Евро-5"

Компания АвтоВАЗ напомнила, что еще во второй половине 2023 года совместно с поставщиком, "Итэлмой", вернула все модели Lada на экологический стандарт "Евро-5".

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Российский производитель также подчеркнул, что с 2022-го года фокусируется на достижении технологического суверенитета по ключевым компонентам и технологиям, что уже привело к возвращению в состав машин Lada большинства опций, которые были временно утрачены в связи с уходом из РФ иностранного партнера и поставщиков. Особое внимание уделяется электронным компонентам и, в частности, блокам управления двигателем.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля машины, которые производятся в России, должны соответствовать экостандарту не ниже "Евро-3". В Минпромторге добавили, что при сохраняющихся послаблениях по части систем ESP выпускаемые в стране автомобили с декабря прошлого года должны обязательно оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS).