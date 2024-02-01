Новый Mitsubishi Pajero уже в разработке. Это будет роскошный SUV без рамы
Компания Mitsubishi всё-таки решилась на разработку преемника Pajero, но философия модели будет кардинально пересмотрена: от преемственности с Triton/L200 откажутся и сделают модель обычным кроссовером, но премиум-уровня.
Разумеется, первоочередным кандидатом на донорство для нового "Паджеро" был Mitsubishi L200. Там хорошо всё: и рама есть, и современный дизель с низким уровнем выбросов и даже предусмотрена возможность частичной электрификации, но, рассудили в компании, Pajero должен обладать высоким комфортом езды. Что немаловажно - как по бездорожью, так и по асфальтовым дорогам. Это с платформой от L200 практически недостижимо.
Журнал Best Car, опубликовавший информацию по новому Mitsubishi Pajero, пишет, что это должна быть машина сродни Range Rover, который когда-то был прозван "Роллс-Ройсом"для пустыни. Ввиду этого инженеры решили обратиться к платформе Mitsubishi Outlander PHEV, но не текущего поколения, дебютировавшего в 2021 году, а следующей генерации. Это будет та же "тележка" CMF-C/D, но с другим уровнем компетенций, позаимствованных у CMF-EV.
Из других интересных моментов отмечается тот факт, что производство нового Mitsubishi Pajero будет осуществляться за пределами Японии. Дебют нового "Паджеро" запланирован на 2027 год.
Постепенно сворачивать продажи своей легенды компания Mitsubishi начала в 2019 году, подготовив для внутреннего рынка "прощальную" серию Final Edition, выпущенную ограниченным тиражом. В 2021 году "Паджеро" окончательно покинул автомобильную аренду.