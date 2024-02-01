Новый Mitsubishi Pajero уже в разработке. Это будет роскошный SUV без рамы

Компания Mitsubishi всё-таки решилась на разработку преемника Pajero, но философия модели будет кардинально пересмотрена: от преемственности с Triton/L200 откажутся и сделают модель обычным кроссовером, но премиум-уровня.

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Разумеется, первоочередным кандидатом на донорство для нового "Паджеро" был Mitsubishi L200. Там хорошо всё: и рама есть, и современный дизель с низким уровнем выбросов и даже предусмотрена возможность частичной электрификации, но, рассудили в компании, Pajero должен обладать высоким комфортом езды. Что немаловажно - как по бездорожью, так и по асфальтовым дорогам. Это с платформой от L200 практически недостижимо.

Журнал Best Car, опубликовавший информацию по новому Mitsubishi Pajero, пишет, что это должна быть машина сродни Range Rover, который когда-то был прозван "Роллс-Ройсом"для пустыни. Ввиду этого инженеры решили обратиться к платформе Mitsubishi Outlander PHEV, но не текущего поколения, дебютировавшего в 2021 году, а следующей генерации. Это будет та же "тележка" CMF-C/D, но с другим уровнем компетенций, позаимствованных у CMF-EV.

Из других интересных моментов отмечается тот факт, что производство нового Mitsubishi Pajero будет осуществляться за пределами Японии. Дебют нового "Паджеро" запланирован на 2027 год.