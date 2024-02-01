Во все новые Peugeot встроят ChatGPT

Пилотная фаза проверки его работы уже началась в пяти странах Европы, а со второй половины года технология будет развернута и на других рынках. ChatGPT появится на всей пассажирской линейке Peugeot, а также на легких коммерческих автомобилях. Среди других компаний, кто тоже решился на внедрение генеративного искусственного интеллекта, — Volkswagen, Mercedes-Benz и General Motors.

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Следом за General Motors, Mercedes-Benz и Volkswagen о внедрении в свои автомобили чат-бота ChatGTP заговорила Peugeot. Сообщается, что нейросеть будет интегрирована в медиасистему i-Cockpit и появится на всех пассажирских моделях и легком комтрансе. Активировать ChatGTP можно будет через штатного голосового помощника. Он ответит на любой вопрос, расскажет о достопримечательностях и даже проведет небольшую экскурсию по незнакомому городу.

На этой неделе пилотная версия чат-бота заработает в пяти странах — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. Массовое развертывание технологии начнется во второй половине года, причем её обещают включить в перечень стандартного оснащения.