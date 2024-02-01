В России в продаже нашлись большой Hummer и Lexus на 371 л.с.

На российском рынке появились автомобили, которые никогда официально не поставляли в Россию. Несмотря на это, у дилеров они в наличии благодаря схеме параллельного импорта. Эксперты ресурса Autonews составили список, в котором нет автомобилей от китайского автопрома.

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В частности, в продаже есть премиальный кроссовер Lexus TX. За автомобиль с гибридным агрегатом на базе ДВС объемом 2,4 л и мощностью 371 л.с. просят 11,4 млн рублей. Есть также версия с гибридной силовой установкой на основе двигателя 3.5 мощностью 410 л.с.

В наличии: электромобиль Hummer EV от General Motors за 21 млн рублей. Чтобы управлять таким большим и тяжелым электромобилем, понадобятся права категории «С». В совокупности отдача силовой установки достигает 1014 л.с.

Кроссовер Honda CR-V 6-й генерации с гибридным агрегатом на базе мотора мощностью 193 или 204 л.с. на выбор предлагается по цене от 5 млн рублей. Продавец заверяет, что действует гарантия от производителя.

Также в числе новинок электрический Mercedes-Benz EQS SUV с силовым агрегатом мощностью 544 л.с. Его цена у дилера составляет 16,3 млн рублей. Кроме того, на российском рынке продается Porsche Cayenne в обычной версии. Также есть модификация с приставкой Coupe, цены кроссоверов – 16 млн и 16,5 млн рублей соответственно.