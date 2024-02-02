Wuling показала народный универсал Starlight

Компания Wuling, входящая в состав совместного предприятия General Motors, SAIC и Wuling, опубликовала первые фотографии универсала на базе недавно стартовавшего на рынке седана Starlight.

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Главная особенность моделей Wuling - доступная цена.

Подробностей об универсале Wuling Starlight пока нет, но, очевидно, что длина кузова окажется в пределах 4,9 метра, а колёсная база будете аналогичной седану - 2800 мм.

В плане силового агрегата также ожидается унификация.

Силовая установка "Старлайта" - гибридная, состоящая из полуторалитрового ДВС мощностью 106 л.с., сертифицированного под работу на АИ-92, и 177-сильного электромотора. Седан доступен в двух версиях: с запасом хода на электричестве 50 и 105 км по циклу WLTP. Автономность в гибридном режиме - до 1100 км.

Главным преимуществом универсала Wuling Starlight должен стать тип кузова, потому как на рынке предложений практически нет. На ум приходит разве что Skoda Octavia, но в КНР она не продаётся.