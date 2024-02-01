УАЗ отказался от автомобилей с двигателями из прошлого века

«С февраля 2024 года модификации нулевого экологического класса в модельной линейке отсутствуют. В настоящее время у дилеров можно приобрести автомобили с Евро-0 только более ранних дат выпуска», — говорится в сообщении издания.

На официальном портале УАЗа пока ещё сохраняются прайс-листы на модели 2023 года. К примеру, разница в цене между автомобилем «Патриот» и «Пикап» с моторами «Евро-2» и «Евро-5» достигает 20 тысяч рублей. Более экологичные версии уазов обойдутся в 1,55 млн рублей и 1,58 млн рублей. Внедорожник «Хантер» остается в продаже с мотором «Евро-0», актуальная стоимость этой машины — от 1,39 млн рублей, аналогичная ситуация с УАЗ «СГР» («Буханка») — от 1,31 млн рублей.