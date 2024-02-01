«Стройка века» началась в самом большом регионе России

В самом большом регионе России, Якутии, началась отсыпка грунта для строительства моста через Лену, которое уже называют «стройкой века». Об этом сообщает портал Yakutia Daily.

© Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия)

По данным издания, для возведения моста планируют отсыпать 250 тысяч кубометров песка и из этого объема на сегодня уже отсыпана десятая часть. На левом берегу Лены будут расположены две технологические площадки для строительства, еще столько же — на правом.

Мост соединит Якутск с Большой землей, а также свяжет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Стоимость проекта составляет 130 миллиардов рублей. В 2025 году на проект выделят 1,34 миллиарда рублей, в 2026-м — 3,2 миллиарда, в 2027-м — 19,23 миллиарда, в 2028-м — 19,23 миллиарда.