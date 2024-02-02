Lada Vesta можно купить со скидкой 200 тыс. рублей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продавать Lada Vesta со скидками до 200 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «Газеты.Ru»). Акция под названием «Беззаботная зима с Lada» предполагает две схемы, по которым можно сэкономить.

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«В рамках акции стартовая цена седана Lada Vesta в комплектации Comfort с 16-клапанным мотором составит 1,3 млн рублей. При этом по акции «Беззаботная зима с Lada» доступны все модели семейства Lada Vesta, в том числе, заряженные версии Sportline», — говорится в сообщении.

Так, программа рассчитана на тех, кто в феврале купит машину в кредит по программам Lada Finance по схеме трейд-ин. Кроме того, скидка в 100 тыс. рублей полагается тем, кто купит автомобиль в Тольятти. Еще такую же сумму можно сэкономить при покупке машины в кредит по программе Online Vesta Exclusive.

До этого стало известно, что российские продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической трансмиссией и новым двигателем начнутся 11 марта 2024 года.