В РФ открыли новое производство магистральных полуприцепов

На ОЭЗ «Алабуга» в Елабуге открыли машиностроительный комплекс по производству магистральных полуприцепов «Вагнермайер Руссланд». Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Инвестпроект предполагает организацию производства трех типов магистральных полуприцепов: шторный, бортовой и контейнеровозный. Проектная мощность комплекса составляет 2,1 тысячи единиц в год с возможностью последующего увеличения до трех тысяч в год. Площадь производственных помещений — 7,2 тысячи квадратных метра.

«Компания ставит перед собой задачу локализации производства полуприцепов в России в соответствии с европейскими стандартами качества», — сказал исполнительный директор «Вагнермайер Руссланд» Рустам Субханкулов.