Россияне назвали опции, без которых не хотят покупать автомобили

Россияне назвали опции, без которых уже не хотят покупать автомобили
Граждане России назвали опции, без которых уже не хотят покупать автомобили.
Так, наиболее привлекательной функцией для 40% водителей стал автозапуск мотора. 30% респондентов хотели бы, чтобы в машине был климат-контроль, еще столько же россиян проголосовало за обогрев лобового стекла.
В список самых желанных систем также вошли ассистент парковки (21%), панорамная крыша (19%), автоматическая парковка (19%) и система полного привода (17%). Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на аналитическое агентство A2:Research.
В то же время отмечается, что во время покупки машины большая часть респондентов (45%) прежде всего обратят внимание на комплектацию автомобиля.
Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "РГ" об опциях, от которых можно легко отказаться при покупке машины. По его словам, функция старт/стоп предполагает экономию топлива благодаря тому, что при остановке авто на светофоре, к примеру, двигатель отключается, тем самым снижая расход бензина и количество вредных выбросов, а при начале движения снова включается. Однако по факту кнопка работает не так резво, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, пытаясь стартовать. При этом экономия на топливе незначительна - всего несколько копеек.