Россияне назвали опции, без которых не хотят покупать автомобили

Граждане России назвали опции, без которых уже не хотят покупать автомобили.

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Так, наиболее привлекательной функцией для 40% водителей стал автозапуск мотора. 30% респондентов хотели бы, чтобы в машине был климат-контроль, еще столько же россиян проголосовало за обогрев лобового стекла.

В список самых желанных систем также вошли ассистент парковки (21%), панорамная крыша (19%), автоматическая парковка (19%) и система полного привода (17%). Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на аналитическое агентство A2:Research.

В то же время отмечается, что во время покупки машины большая часть респондентов (45%) прежде всего обратят внимание на комплектацию автомобиля.