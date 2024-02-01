Эксперт назвал проблемные автомобили Toyota, склонные к поломкам

Среди автомобилей Toyota больше всего подвержены поломкам Camry 2007 года и RAV4 2009. Несмотря на то, что японская марка считается одной из самых надежных и востребованных у российских автомобилистов, у компании есть и проблемные модели. О дефектах, с которыми сталкиваются владельцы машин бренда, рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. По данным эксперта, именно эти две модели чаще всего можно встретить в сервисных центрах.

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Бренд Toyota считается одним из самых продаваемых в мире. Автомобили компании славятся надежностью, а также неприхотливостью в ремонте. При этом машины японской марки популярны как на новом, так и на вторичном рынке. Несмотря на все преимущества, у компании все-таки есть проблемные модели.

Первая из таких машин – Toyota Camry 2007 года. По словам эксперта, данное поколение седана расходует очень много моторного масла, что впоследствии приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Кроме того, у модели довольно быстро изнашивается салон.

Еще один «гадким утенком» компании специалист назвал Toyota RAV4 2009 года. Причем владельцы кроссовера часто жалуются на проблемы с подвеской, протекающий люк, а также неполадки в работе топливного насоса и утечку охлаждающей жидкости. Именно с этими неисправностями автомобилисты чаще всего обращаются в сервисные центры.