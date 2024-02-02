Скорость на подъезде Крымскому мосту поднимут до 120 км/ч

Разрешенная скорость движения по новой трассе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края вырастет до 120 км в час. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань».

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Протяженность приезжей части превысит 118 км. По госконтракту объект необходимо сдать до конца 2024 года.

«На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 59%», — уточнили в пресс-службе.

Новую федеральную трассу А-289 прокладывают в обход населенных пунктов. Строительство включает несколько этапов: первый — участок между городом Славянск-на-Кубани и хутором Белый, второй — дорога в районе станицы Марьянская.

Общий объем инвестиций в проект составляет 118,42 млрд рублей, генподрядчиком выступает ООО «Трансстроймеханизация».