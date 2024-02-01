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Жителей российской Арктики призвали воздержаться от поездок на автомобилях

Власти призвали жителей российской Арктики воздержаться от поездок в ближайшие дни на фоне сложных метеоусловий. Об этом пишет Telegram-канал «КП Якутия» со ссылкой на комитет по транспорту республики.

Жителей российской Арктики призвали воздержаться от поездок на автомобилях
© РИА Новости

В комитете заметили, что призыв актуален не только для Якутии, но и для всех арктических регионов, особенно их прибрежных районов.

На трассах, уточнили в ведомстве, будет крайне сложная ситуация на фоне сильного ветра (до 20 метров в секунду) и снегопада.

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В Управтодоре отметили, в свою очередь, что в других регионах ситуация на дорогах значительно лучше. В частности, пояснили в управлении, водители большегрузов уже могут пользоваться автозимником «Умнас». Его грузоподъемность увеличена до 20 тонн.

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