Жителей российской Арктики призвали воздержаться от поездок на автомобилях

Власти призвали жителей российской Арктики воздержаться от поездок в ближайшие дни на фоне сложных метеоусловий. Об этом пишет Telegram-канал «КП Якутия» со ссылкой на комитет по транспорту республики.

В комитете заметили, что призыв актуален не только для Якутии, но и для всех арктических регионов, особенно их прибрежных районов.

На трассах, уточнили в ведомстве, будет крайне сложная ситуация на фоне сильного ветра (до 20 метров в секунду) и снегопада.