Посольство на Шри-Ланке призвали россиян не арендовать мотобайки

Российское посольство в Шри-Ланке призвало гражданам России не арендовать мотобайки и другой транспорт в стране из-за участившихся аварий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление дипмиссия сделала в своих социальных сетях. В посольстве добавили, что это связано с ростом ДТП со смертельным исходом с участием россиян.

«В связи с возросшим количеством смертельных ДТП на Шри-Ланке с участием наших граждан призываем воздержаться от управления мотобайками и иными арендуемыми транспортными средствами», — рассказали в дипмиссии.

В посольстве также уточнили, что ответственность за ДТП всегда лежит на участниках дорожного движения, даже если арендованный транспорт оказался в ненадлежащем состоянии.