Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

"Они сейчас уничтожают свой автопром", - заметил глава российского государства. "Надо им как-то помочь", - с улыбкой добавил он после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии.

В ответ на вопрос, связан ли нынешний спад с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: "Не только". Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон Сбера на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка - Николае Кристофари.

Захар Зайцев, проводивший экскурсию, упомянул о "вкладе" Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу.

Юным мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.