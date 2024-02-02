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Jetour решил продавать в РФ кроссоверы Jetour Dashing со скидкой 300 000 рублей

Китайский бренд Jetour предлагает купить своим клиентам кроссовер Jetour Dashing со скидкой 300 000 рублей. Предложение действует с 25 января по 29 февраля 2024 года в рамках маркетинговой программы «Большая выгода Jetour».

Jetour объявил скидку на кроссоверы Jetour Dashing до 300 000 рублей на февраль
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Скидка предоставляются на кроссоверы Jetour Dashing 2023 года выпуска в любой комплектации. С учетом выгоды автомобиль предлагается по цене 2 189 900 рублей. Предложение можно получить во всех дилерских центрах Jetour в России.

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