Jetour объявил скидку на кроссоверы Jetour Dashing до 300 000 рублей на февраль

Китайский бренд Jetour предлагает купить своим клиентам кроссовер Jetour Dashing со скидкой 300 000 рублей. Предложение действует с 25 января по 29 февраля 2024 года в рамках маркетинговой программы «Большая выгода Jetour».

Скидка предоставляются на кроссоверы Jetour Dashing 2023 года выпуска в любой комплектации. С учетом выгоды автомобиль предлагается по цене 2 189 900 рублей. Предложение можно получить во всех дилерских центрах Jetour в России.