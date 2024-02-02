В России опять отклонили закон о штрафах за опасное вождение

По данным издания «КоммерсантЪ», в процессе рассмотрения поправок депутаты, представляющие комитет по госстроительству, посчитали, что сама терминология «опасное вождение» на данный момент слишком сложна для восприятия. Законопроект предусматривал штраф для автомобилистов в размере десяти тысяч рублей.

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Эксперты предлагали дополнить КоАП статьей «Умышленное опасное вождение». Согласно законопроекту, первое нарушение предусматривало штраф для водителя в размере пяти тысяч рублей. За повторное нарушение санкция составляла бы десять тысяч рублей. Кроме того, автомобилистов могли бы на год лишать прав.

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, заявив, что в настоящий момент термин «опасное вождение» слишком размыт. По мнению чиновников, при вынесении наказаний могут возникнуть сложности из-за сырой формулировки. При этом авторы поправок предлагали штрафовать нарушителей исключительно через суд при наличии видеозаписей без использования автоматических средств фотовидеофиксации.