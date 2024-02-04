Появились подробности об автомобилях Apple с автопилотом

Беспилотный автомобиль Apple все еще окутан тайной. Хотя публичных сообщений мало, последние документы свидетельствуют о резком увеличении пробега на испытаниях — почти в четыре раза в прошлом году по сравнению с 2022 годом.

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Apple проехала серьезный километраж по дорогам Калифорнии, достигнув пика в августе 2023 года. Однако по сравнению с лидерами отрасли, такими как Waymo, показатели Apple малы, пишут СМИ.

Bloomberg сообщает, что Apple, возможно, сокращает свои амбиции о беспилотных автомобилях. Вместо полностью автономного автомобиля они, возможно, будут изучать функции помощи водителю, подобные Автопилоту Tesla. Год запуска также сместился с 2026 на 2028.