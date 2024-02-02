«Автотор» начнет серийное производство электрокаров собственной разработки

В 2025 году калининградский автохолдинг «Автотор» планирует начать массовое производство электромобилей, созданных своими специалистам. Об этом заявил глава совета директоров компании Валерий Горбунов в интервью РИА Новости.

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Первые прототипы будут представлены уже в текущем году. Новые автомобили будут созданы на технологически независимой платформе с высокой локализацией производства компонентов, включая критически важные.

Большая часть компонентов будет производиться на новых заводах, которые создает «Автотор». Помимо этого, новинка будет оснащена комплектацией для маломобильных граждан.

«Автотор» основан в 1996 году. На предприятии выпускались легковые автомобили брендов – BMW, KIA, Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai, Ford Cargo.

В 2006 году «АВТОТОР» занимал 69-е место в списке 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes. Выручка компании за 2011 год составила около 4 млрд евро. В 2021 году компания заняла в рейтинге журнала Forbes «200 крупнейших частных компаний России» 38 место с выручкой 249,7 млрд рублей.