По данным «Росстата» производство автомобилей в РФ выросло на 19 процентов

По данным «Росстата», в прошлом году с конвейеров отечественных заводов сошло 537 тысяч легковых машин, что на 19 процентов больше, чем в 2022-м. Примерно в том же темпе растет сборка грузовиков, а автобусов массой до пяти тонн выпустили почти на 70 процентов больше — 23 тысячи штук. При этом досанкционных показателей пока достичь не удалось и вряд ли удастся в 2024 году, считают эксперты.

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Основной массив легковушек, выпущенных в 2023 году, — продукция АвтоВАЗа, который собрал 374 тысячи машин. Это рекорд для Lada за последнее десятилетие. Еще порядка 100 тысяч автомобилей добавил китайский Haval, владеющий заводом в Тульской области. УАЗ выпустил 39,5 тысячи машин (плюс 13 процентов), КамАЗ — 53,2 тысячи.

В прошлом году производство в той или иной мере удалось нарастить всем российским заводам, говорят эксперты, опрошенные «Известиями». Но стоит помнить, что 2022 год был для автопрома особенно сложным: большинство площадок остановилось из-за ухода брендов и разрыва цепочек поставок.

В докризисный 2021 год в России было выпущено 1,4 миллиона машин — до этого показателя отрасли еще далеко. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024 года заводы смогут произвести примерно 650 700 тысяч легковых автомобилей и LCV, а в лучшем случае — 800 тысяч.