В «Автоторе» рассказали о планах по расширению модельной линейки

Глава совета директоров автомобильного холдинга «Автотор» Валерий Горбунов заявил о готовности калининградской компании в 2024 году минимум в два раза нарастить число машин, выпускаемых на предприятии фирмы, передает РИА Новости.

Он отметил, что по итогам 2023 года удалось освоить производство автомобилей 17 моделей 5 брендов, включая 12 моделей легковых и 5 моделей коммерческих. В компании также подчеркнули, что в наступившем году ожидается существенное увеличение модельного ряда.

Кроме того, Горбунов указал на планы холдинга воспользоваться мощностями нового предприятия для размещения производств.

Площадку построили в 2022 году. Она предназначалась для сборки немецкой BMW (бывший партнер компании), однако ее так и не открыли.