В продаже замечена «Волга» из частного музея Мариуполя за 2,5 млн рублей

Седан голубого цвета, стилизованный под машину такси, был выпущен в 1970 году. Пробег «Волги» составляет 500 000 километров, но она все еще на ходу и находится в отличном состоянии. Продавец сообщает, что с 1975 года автомобиль работал в таксопарке. Потом машину для личного пользования приобрел водитель такси. В дальнейшем машина оказалась в частном музей и пережила СВО. В прошлом году машину заметили очевидцы на улицах Мариуполя. Машину продают с номерами Днепропетровской области, который выданы еще во времена СССР.