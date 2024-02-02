"Автотор" дособрал почти все оставшиеся автомобили Kia
Глава совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов рассказал о том, что завод дособрал и отправил дилерам все автомобили Kia, которые стояли там некомплектными еще до прекращения сотрудничества с корейским брендом.
"Сейчас эти автомобили поступили в дилерскую сеть. Это очень небольшое количество в масштабах рынка", - цитирует Горбунова РИА Новости.
Не так давно сообщалось, что по несколько автовозов с Kia Soul и Kia Seltos для крупных дилеров завезли в Санкт-Петербург, Москву и другие крупные города Центральной России.
Менеджер автосалона Kia в Москве рассказал, что приехали машины по ПТС 2022 года выпуска.
Ранее "РГ" сообщала, что модели корейских брендов, выпускаемые ранее на заводе в Санкт-Петербурге, вернутся в Россию, но под другим брендом. Также существует сценарий поставок "корейцев" из Казахстана, где ведётся строительство мощностей.