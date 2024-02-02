"Автотор" дособрал почти все оставшиеся автомобили Kia

Глава совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов рассказал о том, что завод дособрал и отправил дилерам все автомобили Kia, которые стояли там некомплектными еще до прекращения сотрудничества с корейским брендом.

"Сейчас эти автомобили поступили в дилерскую сеть. Это очень небольшое количество в масштабах рынка", - цитирует Горбунова РИА Новости.

Не так давно сообщалось, что по несколько автовозов с Kia Soul и Kia Seltos для крупных дилеров завезли в Санкт-Петербург, Москву и другие крупные города Центральной России.

Менеджер автосалона Kia в Москве рассказал, что приехали машины по ПТС 2022 года выпуска.