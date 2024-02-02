Китайский Great Wall выпустит конкурента Rolls-Royce. Его показали на фото
Концерн Great Wall готовится расширить свой портфель за счёт нового бренда ZX (кодовое имя). И первой моделью будет не кроссовер и не внедорожник, а большой седан.
Опубликовано первое официальное изображение будущей новинки. Автомобиль показан в профиль, поэтому можно оценить длинный капот, купеобразную линию крыши, короткий передний свес и размер колёсной базы.
Длина кузова автомобиля составит примерно 5,5 метра. Для сравнения: у флагманского Hongqi H9 5,1 метра длины, у Rolls-Royce Ghost - 5,5 метра.
Больше никаких подробностей о новинке ZX от Great Wall нет.
На днях стало известно о расширении линейки брендов Great Wall в России: официально заявлено о поставках моделей премиум-бренда Wey. Продажи Wey 05 начнутся уже в течение этого месяца.