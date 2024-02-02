Mansory представило Gronos 6x6 — гигантский и очень дорогой Mercedes-Benz G-Class

Если вы ищете модифицированный Mansory Mercedes-AMG G-класса и жаждете максимально привлечь внимание, у нас есть новости для вас. Полюбуйтесь Mansory Gronos 6×6 — шестиколесный пикап, созданным на базе G-класса второго поколения, обладающий колоссальной мощностью и внедорожными качествами.

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Gronos 6×6 — это, по сути, трёхосная версия прошлогоднего Gronos 4×4. Mansory оснастила этот внедорожник своим самым привлекательным обвесом, дополненным карбоновыми накладками на широких крыльях, бамперах, крыше и выпуклом капоте.

Обратите внимание, что задние двери теперь открываются в противоположную сторону. Что касается размеров, Gronos 6x6 на 250 мм выше, шире и на целых 1375 мм длиннее по сравнению со стандартным G63.

Carakoom

Как и ожидалось, интерьер полностью настраивается, исходя из предпочтений каждого владельца. Изображенный экземпляр отделан бирюзовой кожей и украшен бесчисленными эмблемами Mansory.

Основные моменты включают специальную облицовку крыши с более чем 3000 светодиодами, стеганые кожаные коврики и уникальный рисунок на вставках из углеродного волокна.

Что отличает шестиколесный автомобиль от других экземпляров серии Gronos, так это значительно увеличенный дорожный просвет и дополнительный комплект защиты, делающий его пригодным для эксплуатации в экстремальных условиях бездорожья.

Модернизированная подвеска получила новые амортизаторы, передняя ось была усилена, а все три моста стали портальными и получили собственную блокировку дифференциалов.

Carakoom

Mansory также предлагает различные варианты шин. В частности, владельцы могут выбирать между 22-дюймовыми дисками, обутыми в шины Pirelli Scorpion ATR (325/55/R22), или 20-дюймовыми дисками, обутыми в 37-дюймовые внедорожные шины со встроенной системой подкачки шин.

4,0-литровый двигатель AMG с двойным турбонаддувом от G63 получил ряд обновлений, в результате чего мощность теперь составляет 900 л.с. (662 кВт) и 1200 Нм крутящего момента.

Такое увеличение стало возможным благодаря новому интеркулеру, новому турбокомпрессору с увеличенным давлением наддува, комплекту ТНВД, спортивному выхлопу. Трансмиссия была усилена.

Carakoom

Carakoom