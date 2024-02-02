Рассекречено новое название бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге

В ходе встречи с новым руководством автозавода в Санкт-Петербурге выяснилось, что в настоящее время идет регистрация смены названия предприятия с «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» на «Автомобильный завод АГР», пишет телеграм-канал «Русский автомобиль». Автор канала со ссылкой на свои источники сообщает, что в настоящее время на заводе собирают по 20-45 машин в день, «у них радиаторы решетки Hyundai, но сзади эмблем нет».

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«Русский автомобиль» приводит цитату Алексея Калицева, генерального директора AGR Automotive Group — нового владельца петербургского завода.

«Мы работали и работаем исключительно в правовом поле. Это касается и сверхурочной работы, и законодательных доплат, — заявил он. — Отменять льготы для сотрудников не планируется. На данный момент наша цель изучить текущие процессы и добиться их унификации на площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге».

Калицев также пообещал всем рабочим предприятия поднять зарплату на 20 процентов.

Неделей ранее стало известно, что российские активы «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» окончательно отошли новому собственнику. Помимо основного завода в промышленной зоне Каменка, AGR досталась и сборочная площадка в Шушарах, которую Hyundai в свое время купила у General Motors, но не успела освоить. Завод в Каменке вышел из простоя в начале января, там запустили обучение персонала и обслуживание оборудования. Полноценное же производство планируется возобновить до середины 2024 года.