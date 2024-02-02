Депутат Николай Валуев не поместился в служебную «Ладу»

Депутат Госдумы Николай Валуев попросил себе более вместительный служебный автомобиль вместо малогабаритной легковушки, рассказал его коллега депутат Павел Федяев. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», бывший боксер-супертяжеловес предпочел бы пересесть на уазик, так как не помещается в «Ладу».

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Отдельно вот с Николаем Сергеевичем Валуевым обсуждали. Он очень рад переходу на отечественные автомобили, но, правда, просит уазик, потому что сюда он не входит, — сказал депутат.

Депутатов Госдумы начали пересаживать на служебные авто отечественного производства в декабре прошлого года. Первым пассажиром Lada Vesta среди коллег-парламентариев себя назвал член фракции «Новые люди» Олег Леонов. Автомобиль он оценил как достойный и добавил, что рад тому, насколько оперативно в этом вопросе перешли от слов к делу.