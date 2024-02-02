Четыре уникальных Rolls-Royce посвятили Китайскому Новому году

В неё вошли три седана Phantom Extended и кроссовер Cullinan с особым декором кузова и салона. Так, на трех машинах переднюю панель, подголовники и потолок украсили изображениями драконов. Рисунок перед передним пассажиром выполнен в несколько слоёв, потому имеет объемный вид и напоминает гравировку. Красный цвет выбран не случайно: в Китае он символизирует процветание, успех и удачу.

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Компания Rolls-Royce не смогла пройти мимо празднования Китайского Нового года и в честь этого события представила четыре уникальных автомобиля из коллекции Year of the Dragon (Год Дракона). Все они получили особый внешний декор, в том числе акцентную линию coachline в «огненном» оттенке красного Phoenix Red, а ещё у трех машин переднюю панель украшает современная интерпретация символа дракона.

Рисунок наносят в несколько этапов, и занимает это больше двух недель. Дракон состоит из нескольких слоев, причем базовый выполнен в технике «растушевки» (feathering) для придания «эффекта пламени». Всего слоев четыре, и для каждого подобран индивидуальный оттенок красного. После нанесения слои тщательно очищают, шлифуют и покрывают лаком — так изображение становится объемным и приобретает вид гравировки.

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Разумеется, образ мифического существа используется и в других местах: на подголовниках — в виде вышивок из 5449 стежков, на откидных столиках — в виде инкрустации золотом либо нержавеющей сталью, на потолке — в виде абстрактного рисунка, сформированного 677 световодами.

Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce