"Автодом" готов запустить продажи новых Porsche в России весной 2024

Этой весной Порше Центр Таганка станет местом, где будут представлены самые ожидаемые модели Porsche 2024 года, доступные для покупки сразу после их международного релиза. Особое внимание привлекает дебют второго поколения Porsche Macan, лидера продаж среди автомобилей марки, который теперь полностью переходит на электропривод.

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В продаже будут доступны две версии: Macan 4 с электромотором мощностью 410 л.с. и запасом хода 615 км, и Macan Turbo с мощностью 615 л.с. и автономностью 410 км, обе представленные в конце января 2024 года. Переход Macan на электричество отражает стремление Porsche увеличить долю электромобилей до 80% от всего производства к 2030 году, пишет издание SPEEDME.RU. В шоу-руме уже можно встретить первое поколение Macan с ДВС, а также обновленные Cayenne и Cayenne Coupe в разнообразных исполнениях. Кроме того, представлен Porsche Panamera 4 в эксклюзивном зеленом цвете Aventurine Green.

В ближайшее время ожидается премьера обновленного электрокара Porsche Taycan, который будет доступен в Порше Центре Таганка немедленно после его официального представления. Новый Taycan выделяется благодаря тестированию в экстремальных условиях за полярным кругом, что позволило значительно уменьшить время зарядки при низких температурах. Также весной начнутся продажи третьего поколения Porsche Panamera, синхронно с европейским рынком. В линейку войдут заднеприводный Panamera, полноприводный Panamera 4 с двигателем на 353 л.с. и гибридный Panamera Turbo E-Hybrid с 519-сильным четырехлитровым двигателем и электромотором на 191 л.с.