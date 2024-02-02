Создатели электрических УАЗов выпустили индийский клон G-Class

Компания MV Motors, которая несколько лет назад сотрудничала с Ульяновским автозаводом по проекту выпуска электрических УАЗов, презентовала Spartan 2.0 EV на базе внедорожника Force Gurkha.

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С названием решили не оригинальничать и взяли такое же, какое было у электрического УАЗ "Хантер". Добавили лишь индекс. При проектировании Spartan 2.0 EV были учтены опыт и знания, полученные в ходе работ над "уазиком".

Кузов, шасси лестничной рамы, подвеска, внедорожное оборудование и внутренние детали оригинальные. Аккумулятор - китайский, всё остальное в плане подготовки произведено инженерами MV Motors.

Электромотор установлен вместо коробки передач и выдаёт 177 л.с. При этом сохранён полный привод и крутящий момент (в пике достигает чудовищных 1075 Нм) передаётся через раздаточную коробку. Также есть дифференциалы с ручной блокировкой спереди и сзади и система контроля спуска с горы.

Полезная ёмкость аккумулятора составляет 57,4 кВт•ч, запас хода, по оценкам MV Motors, составляет около 241 км. Зарядка мощностью до 90 кВт может зарядить батарею от 20 до 80% примерно за 40 минут. Есть поддержка двунаправленной зарядки: авто может служить "розеткой" для электроинструмента.