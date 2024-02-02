Моторикша в стиле "Бэтмана" - безумный стартап из Индии

Сфера электрической микромобильности становится все более интересной: появляются интригующие концепции, показывающие, что может принести будущее. Одно из самых интересных решений в области микромобильности, которое мы видели в последнее время, принадлежит Hero MotoCorp — крупному производителю двухколесных транспортных средств. Их транспортное средство может трансформироваться из электрического скутера в трехколесную рикшу.

© Carakoom

Концепт называется Surge S32 и был разработан стартапом, принадлежащим Hero MotoCorp. Он был вдохновлен «Бэтмобилем» из трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Компания заявляет, что его можно превратить из скутера в трехколесное транспортное средство и наоборот всего за три минуты.

Инновационная модульная платформа для электромобилей по существу состоит из рикши без переднего колеса и руля, а также вставляемого в нее электроскутера. В сцепленном состоянии переднее колесо скутера становится передним колесом рикши. Заднее колесо скутера приподнимается и устанавливается на специальную платформу рикши.

Преобразование завершается подключением электрического разъема, позволяющего водителю использовать ручки на руле скутера для управления тягой электромоторов рикши. Для обратной трансформации переднее лобовое стекло трехколесного автомобиля поднимается, позволяя отсоединить скутер и использовать его отдельно.

Carakoom

Важно: скутер и рикша имеют независимые силовые агрегаты и аккумуляторные блоки, но ими можно управлять с помощью одного и того же набора органов управления.

Трехколесная часть оснащена электромотором мощностью 10 кВт (13,4 л.с.), питаемым от аккумулятора емкостью 11 кВт ч, а скутерная часть довольствуется более скромным 3-киловаттным (4 л.с.) электромотором и аккумулятором емкостью 3,5 кВт ч.

Подробности о предполагаемом запасе хода не разглашаются, но ожидается, что максимальная скорость составит 50 км/ч для рикши и 60 км/ч для скутера. Грузоподъёмность рикши составит впечатляющие 500 кг.