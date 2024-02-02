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На продажу выставлен первый электрический Rolls-Royce, который нельзя продавать

Один из первых экземпляров купе, которое из-за высокого спроса придется ждать более года, выставили на продажу на площадке Bring a Trailer. При этом глава марки Торстен Мюллер-Отвос: перепродажа Spectre приведет к пожизненному внесению в черный список Rolls-Royce. Это значит, что его покупатель больше не сможет приобрести автомобили люксового бренда без помощи посредников.

На продажу выставлен первый электрический Rolls-Royce, который нельзя продавать
© Мотор.ру

Spectre выставили на торги от имени дилерского центра, расположенного во Флориде. Купе, проехавшее только 160 километров, выкрашено в светло-серый колер Tempest Grey, подчеркнутый оранжевой линией на боках. Крупные 23-дюймовые семиспицевые колесные диски «обуты» в шины Pirelli P Zero.

Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру

Внутри — похожая цветовая схема с кожей серого и голубого цветов Scivaro Grey и Charles Blue с оранжевой окантовкой и логотипами RR на подголовниках. Дверные панели украшены деревянными вставками, потолок с фирменной иллюминацией «звездное небо» тоже отделан кожей.

Суперкупе оснащено двухмоторной силовой установкой мощностью 585 лошадиных сил (895 Нм) крутящего момента. Двигатели запитываются от батареи емкостью 120 киловатт-часов, обеспечивающей около 430 километров хода.

На данный момент максимальная ставка на Bring a Trailer — 380 тысяч долларов, или 34,3 миллиона рублей. Spectre уже предлагают и россиянам, но по намного более высокой цене: к примеру, Moscow Tesla Club готов привезти электрокар из Германии почти за 80 миллионов рублей.

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