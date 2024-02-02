На продажу выставлен первый электрический Rolls-Royce, который нельзя продавать
Один из первых экземпляров купе, которое из-за высокого спроса придется ждать более года, выставили на продажу на площадке Bring a Trailer. При этом глава марки Торстен Мюллер-Отвос: перепродажа Spectre приведет к пожизненному внесению в черный список Rolls-Royce. Это значит, что его покупатель больше не сможет приобрести автомобили люксового бренда без помощи посредников.
Spectre выставили на торги от имени дилерского центра, расположенного во Флориде. Купе, проехавшее только 160 километров, выкрашено в светло-серый колер Tempest Grey, подчеркнутый оранжевой линией на боках. Крупные 23-дюймовые семиспицевые колесные диски «обуты» в шины Pirelli P Zero.
Внутри — похожая цветовая схема с кожей серого и голубого цветов Scivaro Grey и Charles Blue с оранжевой окантовкой и логотипами RR на подголовниках. Дверные панели украшены деревянными вставками, потолок с фирменной иллюминацией «звездное небо» тоже отделан кожей.
Суперкупе оснащено двухмоторной силовой установкой мощностью 585 лошадиных сил (895 Нм) крутящего момента. Двигатели запитываются от батареи емкостью 120 киловатт-часов, обеспечивающей около 430 километров хода.
На данный момент максимальная ставка на Bring a Trailer — 380 тысяч долларов, или 34,3 миллиона рублей. Spectre уже предлагают и россиянам, но по намного более высокой цене: к примеру, Moscow Tesla Club готов привезти электрокар из Германии почти за 80 миллионов рублей.