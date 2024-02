BYD представила новый кроссовер Yuan UP

Недавно были опубликованы официальные снимки нового электро-SUV BYD Yuan UP, самого маленького в линейке моделей Yuan, разработанного на базе технологической платформы e-Platform 3.0 от BYD. Существующий ассортимент Yuan включает в себя модели Yuan Pro и Yuan Plus (известный как Atto 3), к которым теперь присоединится Yuan UP как новый член семейства.