BYD представила новый кроссовер Yuan UP

Недавно были опубликованы официальные снимки нового электро-SUV BYD Yuan UP, самого маленького в линейке моделей Yuan, разработанного на базе технологической платформы e-Platform 3.0 от BYD. Существующий ассортимент Yuan включает в себя модели Yuan Pro и Yuan Plus (известный как Atto 3), к которым теперь присоединится Yuan UP как новый член семейства.

© BYD

Первые изображения кроссовера были утечки из министерства промышленности Китая, а сейчас BYD официально представляет эту модель. Yuan UP продолжает стилистическую концепцию Dragon Face от BYD, уже знакомую по модели Song L, включая выразительный передний бампер, уникальный логотип Yuan, элегантные светодиодные фары, темные стойки, большой крышный люк, ручки дверей, интегрированные в линию кузова, оригинальные пластиковые элементы на нижней части кузова и пятиспицевые колесные диски. Задняя часть автомобиля украшена одиночным фонарем и спойлером на крыше, пишет 32CARS.RU.

BYD

Внешний вид BYD Yuan UP соответствует ранее представленным изображениям от китайского министерства промышленности и информационных технологий. Отличительная черта — светло-зеленый цвет кузова. Раньше BYD демонстрировала Yuan UP в камуфляже. Запуск автомобиля на рынок запланирован на март текущего года, при ориентировочной цене в 100 000 юаней (около 1,25 млн рублей по сегодняшнему курсу).